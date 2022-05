Perrito se sube al mostrador para ‘ayudar’ a su dueña a atender a los clientes

Nuevamente los animales domésticos hacen de las suyas en las redes sociales. En esta ocasión, un travieso perrito ha llamado la atención al mostrar su gran deseo por ‘trabajar’ al lado de su dueña en una estación de servicio. El can ha cautivado a miles en varias plataformas como Facebook y TikTok.

El clip, sacado de una grabación de las cámaras de seguridad, demuestra cómo este perrito se apresura en salir hacia el mostrador del establecimiento cuando vio que una mujer se acercaba a pagar sus productos.

Su dueña, quien atendía en el lugar, no pudo evitarlo y solo dejó que el can interactuara con la cliente. De inmediato, la joven trató de acercarse al can y este tuvo un amigable gesto con ella. Jugaron un momento hasta que el cachorro se ‘aburrió’ y se apartó del lugar.

PUEDES VER: Mamá sorprende a su hija en su cumpleaños y le dice que tendrá un hermanito

La adorable conducta del perrito logró cautivar a más de 1,8 millones de usuarios que dejaron un ‘like’ en el video. Además, otros miles de ellos escribieron divertidos comentarios. “La gente que trata bien a los perritos es lo máximo”, “Es precioso, me encantaría que un perrito así me atienda”, “Necesita su placa de identificación, es un trabajador más”, fueron algunos de ellos.