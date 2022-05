Anciano entra a bar de jóvenes y se apodera de la pista de baile con sus ‘pasos prohibidos’

Los adultos mayores han demostrado, en más de una oportunidad, que pueden ser perfectos bailarines a pesar de su edad. Esto sucedió con un anciano que cautivó a miles de usuarios de TikTok con su talento demostrado en la pista de baile de un bar en Ecuador. Los presentes quedaron impresionados con sus divertidos movimientos.

Al ritmo de “Uptown Funk” de Bruno Mars, varios jóvenes empezaron a disfrutar de la pegajosa música. De un momento a otro, la multitud empezó a gritar y celebrar los pasos de un anciano que se animó a bailar frente a todos los presentes.

Tal fue la emoción del hombre que tomó una gorra del suelo y se la colocó en la cabeza para realizar divertidos movimientos con ella. “Y tú todo joven aburrido en casa”, recalcó el usuario Ventura (@ppventura_ec) en la descripción del viral clip.

Las reacciones de los cibernautas no se hicieron esperar y varios elogiaron la vitalidad del hombre. “La edad es solo número un número”, “Lo que envejece es la piel, no el alma”, “El poder del Ensure”, “Ahora entiendo que todavía me falta edad para salir a divertirme”, comentaron algunos.