Mujer encuentra un cachorro perdido en el estacionamiento de un centro comercial

En TikTok se volvió tendencia un video protagonizado por un perrito. Resulta que una chica encontró a un cachorro en el estacionamiento de una conocida plaza comercial de México. La joven se dirigía hacia su automóvil para regresar a casa. No se tiene certeza si la señorita buscó a los dueños o adoptó al animal.

El pequeño perrito estaba caminando por el estacionamiento cuando la mujer se percató de que estaba cerca. De a pocos, el animal se aproximó hasta las ruedas de su automóvil. Evidentemente, el can apenas tenía algunos meses de haber nacido. Al parecer, se habría extraviado en la plaza comercial.

Este divertido video fue compartido por el usuario de TikTok @christiansolorzanosol. El clip ha conseguido 529.500 me gusta y más de 2.942 comentarios.

“Yo me lo hubiera llevado y lo llamaría Pugberto”, “¡Claro que no! Esos perritos no duran tanto tiempo sin dueño” y “Se parece a mi perrita, pero ella es más pequeña”, fueron algunos comentarios dejados por los usuarios.

Aquí te compartimos el video viral que fue publicado en redes sociales.

Estudiante alinea a su compañeros como DT de fútbol para poder plagiar en el examen parcial

En TikTok se volvió tendencia un video protagonizado por un estudiante. Resulta que un universitario cautivó a miles de usuarios al presentar una alineación en su salón de clase para que, junto a sus compañeros, puedan plagiar en el examen parcial. Sus amigos apoyaron la propuesta que hizo el chico.

El muchacho tomó tan en serio su plan que escribió cada una de las posiciones de sus compañeros en una hoja de papel. Al mismo estilo de un director técnico, comenzó a explicar las ubicaciones donde debían estar cada uno de los cómplices. Incluso, el joven ubicó a cada uno de los estudiantes como si estuvieran en un campo de fútbol.