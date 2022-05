Abuelita de 100 años le confiesa a su nieta que no se casó con el amor de su vida

Los adultos mayores suelen recordar a diario las cosas que marcaron su juventud, como el primer amor. Este es el caso de una anciana que sorprendió a miles de usuarios de TikTok al revelar quién era la persona a la que había amado en su vida. Para sorpresa de su nieta, el hombre al que se refería no era su abuelo, sino una expareja.

La joven Evis (@eviseviss) compartió a través de sus redes la confesión que su abuela le había hecho al observar una imagen antigua. “Mi compromiso a los 18 años y el único hombre que amé de verdad”, señalaba el texto que se encontraba en la parte posterior de la fotografía.

Tal como mostraba la foto, la mujer de avanzada edad llamada Tita estaba al lado de una persona desconocida. “Abuela, ¿este es el nono?”, preguntó la mujer a la anciana, y esta la sorprendió al indicar que no era su abuelo. Acto seguido, sujetó el trozo de papel en sus manos y besó la imagen que tenía.

“Este fue el hombre de mi vida”, reveló la anciana susurrando. La respuesta no fue la esperada por Evis, quien imaginó que hablaba de su abuelo. De un momento a otro, la adulta mayor empezó a contar su historia. “Cuando me presentó a su madre, la madre le hizo brujería. Hoy me adoró y mañana me odió”, señaló.

Pese a que la joven intentó que Tita se exprese igual de su abuelo, no fue así. “Él es el único hombre que amé de verdad, el único que quise. Yo tuve un montón de novios, pero como este ninguno. Este fue mi amor con locura”, resaltó al contemplar la fotografía.

La viral escena conmovió a miles de usuarios en las redes, quienes reaccionaron en los comentarios. “Pobre ella, que no pudo estar con la persona que amaba realmente”, “Metas: ser el de la foto y no el nono”, “Cómo será vivir la vida sin la persona que amaste de verdad…”, indicaron algunos.