Anderson Ruiz Contreras, mejor conocido en redes sociales como Carboncito, es un joven moqueguano que no solamente alegraba a niños en fiestas infantiles, sino también a jóvenes y adultos con sus divertidas transmisiones en vivo que realizaba en Facebook, Instagram y YouTube.

Pero, tras la llegada de la Beba Army, eso cambió. El grupo que se dedica al videojuego en línea de Dota 2 y todo lo relacionado con el videojuego llenaba de insultos y ofensas las redes sociales de Carboncito.

Agreden a Carboncito

En enero de este año, Anderson Ruiz Contreras fue víctima de agresión. Los brutales golpes que recibió el comediante le desfiguraron el rostro. Entonces los integrantes de Beba Army decidieron apoyarlo.

A través de un clip compartido en Facebook, el payaso contó la situación por la que atravesó. “La sonrisa del payasito Carboncito se vio empañada por un grupo de vecinos, se podría decir vándalos por la manera en la que actuaron”, contó.

“En esta oportunidad cuento con una nariz de payaso. Es la única que uso para los shows. Ahora no la puedo usar porque tengo la nariz rota y tengo que hacerme operar en una clínica particular, ya que el hospital no cuenta con especialistas en esa área”, continuó.

Su operación resultó exitosa y Carboncito agradeció el apoyo de sus seguidores: “Ya me reconstruyeron la nariz, solo queda esperar mi recuperación. Y a la vez quiero agradecer a todas las personas de buen corazón que me están apoyando. Ya les estaré haciendo en vivo hasta que Facebook me lo permita”. Y así fue.

Continúa alegrando a grandes y chicos

A pesar de todo lo vivido, Carboncito renació como el ave fénix. Cada semana es contratado para que anime todo tipo de eventos, desde infantiles hasta matrimonios.

Diferentes marcas locales también lo buscan para que sea imagen, como parte de una estrategia para mejorar la repercusión de sus campañas y conseguir más seguidores.

En cada evento que tiene, Carboncito realiza una transmisión en vivo para que sus seguidores de Facebook y otras redes sociales puedan verlo y disfrutar de sus presentaciones.