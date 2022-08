¿Quién es Yashual Ávila, el venezolano que pasó de ser policía a imitador de Will Smith?

En redes sociales se ha viralizado la imagen de Yhasual Ávila, el venezolano residente en Perú que, huyendo de la crisis social y económica que vive su país, decidió dejar su profesión como policía para iniciar de nuevo en un país diferente.

Gracias a TikTok y a su parecido con Will Smith, ha podido hacerse viral, por lo que hoy se gana la vida haciendo shows en diversos puntos del Centro de Lima, en los que recrea escenas de “El príncipe del rap” y de personajes interpretados por el ganador del Oscar.

Sin embargo, la trayectoria de su emigración no fue nada fácil, ya que tuvo que superar varias dificultades junto a su familia.

Usuarios reconocen que Yhasual Ávila es muy parecido a Will Smith. Foto: composición LR/@juliaelena23/Twitter

¿Quién es Yashual Ávila?

Con 30 años de edad y con una hija que padece de hidrocefalia congénita, Yashual decidió abandonar Venezuela para emigrar junto a la menor y su esposa a Lima, Perú, en enero de 2020.

Durante una entrevista con el medio El Pitazo, brindó más detalles sobre su travesía como emigrante: “Mi hija debía llevar un control médico y eso no era sencillo en mi país (…). Caminamos desde San Cristóbal hasta la frontera porque no pasaban los autobuses, allí los trocheros nos estafaron”.

“Mi esposa tuvo que vender su cabello para poder alimentarnos ese día y así fuimos subsistiendo. Duramos días caminando y conseguí un trabajo para completar el pasaje a Perú”, contó.

El doble de Will Smith cuenta con más de 48 mil seguidores en TikTok. Foto: @willsmithperuano/Instagram

Agregó que, desde que se encuentra en Perú, más de una persona ha resaltado su similitud con Will Smith, especialmente con el personaje de “El príncipe del rap”.

“Personas en carros de lujo se paraban y me pedían una foto. Me decían que me presentara en canales de televisión donde hacían doblajes e imitaciones, así que me animé a hacerlo. Desde ahí comenzó el cambio de mi vida”, contó.

¿Qué hace actualmente el doble venezolano de Will Smith?

Actualmente, Yashual realiza dos presentaciones en las que imita a Will Smith en sus personajes de “El príncipe del rap” y de la película “Hombres de negro”.

Los lugares donde pone en escena sus shows son en puntos turísticos como la Calle Capón, Plaza San Martín, Jirón de la Unión, Mercado Central e incluso Polvos Azules.