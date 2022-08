“Gracias por todo”: fallece Chupete, el perrito con hidrocefalia cuya adopción se volvió viral

Su tierna apariencia hizo que decenas de usuarios de redes sociales, como Facebook, recreen curiosos memes con su carita. De este modo, no tardó en volverse toda una celebridad de internet. Sin embargo, no lo ayudó mucho, puesto que no consiguió una familia que lo adopte y se encargue de él. Chupete nació con hidrocefalia, por tanto, su cabecita presentaba un tamaño más grande de lo usual, debido al exceso de líquido cefalorraquídeo. Lamentablemente, el último 4 de agosto falleció.

¿Dónde estaba Chupete? El adorable cachorro vivió en el refugio Narices Frías, en la localidad de Cochabamba, Bolivia. Claudia Patricia es la encargada del lugar y, a través de su cuenta de Facebook, se dedica a compartir los casos de los animalitos rescatados para que alguien se anime a adoptarlos. Lo mismo ocurrió con Chupete, quien no pudo conseguir un hogar, ya que se nos fue pronto al cielo de los perritos.

Asimismo, la joven compartió un video en el que Chupete se despedía de los miembros del refugio. Además, Claudia escribió una carta de despedida del cachorro hacia su mamá perruna.

Un último adiós escrito por la encargada del refugio en alusión a Chupete. Foto: captura de Facebook/Claudia Patricia

La hidrocefalia es una afección que puede ser congénita, o también producto de un traumatismo. El líquido cefalorraquídeo se acumula y daña la corteza cerebral hasta comprimirla contra el cráneo.

Según Claudia, Chupete tenía problemas para caminar y una leve desviación en sus ojitos. Síntomas que están asociados a su diagnóstico. En el peor de los casos, pueden presentar ceguera total o parcial, caer en coma, e, incluso, la muerte.