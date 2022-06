Cachorro nace con tierna manchita que parece bigote y conquista a miles en las redes

No cabe duda de que las mascotas son la mejor compañía para muchas personas; sin embargo, no todos los animales logran conseguir un hogar y, por tanto, terminan en albergues. Este es el conmovedor caso que se difundió en Facebook sobre un cachorrito que nació con una peculiaridad que llamó la atención de los medios locales, quienes no dudaron en acudir a tomarle fotos para conocerlo.

La protagonista de esta historia se llama Salvador Dolly, también conocida como Moustache Puppy, y es una perrita que vino al mundo junto a otros 11 cachorritos en el refugio Dallas Animal Services, en Texas, Estados Unidos.

Al inicio, las personas que recibieron a los peluditos pensaron que sería muy difícil conseguirles hogar, ya que no estaban en las mejores condiciones. Por ello, sucedió algo increíble cuando el hogar de acogida Hearts & Bones Rescue asumió la tarea con un ingenioso plan.

La perrita recibió el nombre de Salvador Dolly en honor al pintor Salvador Dalí. Foto: captura de Facebook

La peculiar apariencia de Moustache Puppy logró formar sonrisas en todos los voluntarios del albergue, quienes tuvieron una curiosa idea. Ellos se colocaron bigotes falsos y capturaron el momento con una tierna y linda fotografía que se volvió viral.

El equipo de Hearts & Bones Rescue con sus 'bigotes'. Foto: captura de Facebook

Afortunadamente, la adorable cachorrita y sus hermanitos consiguieron adoptantes. Ahora, Moustache Puppy es la engreída de la casa y juega a diario con su hermanito peludo. Cabe destacar que continúa conservando su peculiar bigote.

A continuación, te mostramos cómo luce esta dulce perrita que se ha vuelto popular en Facebook.