Cenizo es un pollito recién nacido que fue descubierto por su cuidador cuando su mamá estaba atacándolo por ser de un color diferente al resto de sus crías. Gracias a las redes sociales, todo lo que tuvo que vivir, a los pocos días de nacer, se volvió viral. Fue en TikTok donde los usuarios tomaron cariño a su caso y siguieron atentamente cómo iba a superar este trágico momento de su crianza para ser feliz.

“Mi estabilidad emocional depende de Cenizo”, es un comentario que se encuentra presente en los clips que ha publicado la cuenta @kikirikistecario para contar la historia de este tierno pollito. ¿A qué se debe? Resulta que el ave no tuvo un grato recibimiento por parte de su progenitora, ya que tenía el pelaje más claro a diferencia de sus otras crías, por lo que no paraba de darle picotazos en la cabeza. Ante ello, su dueño tuvo que intervenir para que Cenizo no sufra.

Así comenzó su travesía para conocer a una futura mamá nodriza. Debido a que era aún pequeñito, su cuidador tuvo que ‘consultar’ con las gallinas que tenían crías de su mismo tamaño para que se hagan cargo del polluelo.

Por ello, trataba de evaluar las opciones. Cada vez que lo ingresaba a un corral, esperaba para ver las reacciones de las aves hacia él. Lamentablemente, a cada jaula que iba recibía el mismo trato: la indiferencia.

Por más que Cenizo intentó encajar en el hogar de cuatro diferentes gallinas, ninguna quiso quedárselo. Esa fue la razón por la que su amo decidió hacerse cargo de él, ya que mostraba un semblante triste. Por pocos días lo tuvo en su casa y lo abrigó con una mantita para darle calor e incluso le enseñó a beber agua.

No fue hasta una mañana que su dueño tuvo la idea de camuflar al pollito. El joven utilizó un tinte en polvo para pintarlo y dejarlo con el pelaje completamente negro. De esa manera, intentó engañar a su madre para que lo acepte. En un inicio, el animalito fue colocado en el corral con sus hermanitos para que pase desapercibido. Para su buena suerte, la gallina mamá no se percató de alguna diferencia entre sus crías.

Finalmente, Cenizo pudo ser aceptado por su familia. Y aunque su pelaje volvió a ser del mismo color con el paso del tiempo, eso no fue impedimento para que lo rechazaran. El tierno pollito tuvo un final feliz y miles de usuarios en TikTok quedaron encantados al conocer que se recuperó de todos los momentos tristes que pasó.

