Rob Kenney, el hombre que abrió un canal de YouTube para dar consejos a jóvenes sin padre

Rob Kenney tenía 14 años cuando su padre lo abandonó. A su corta edad, pasaba por un momento en el que tenía diversas inquietudes que quería resolver; sin embargo, ante la ausencia de una figura paterna, no tuvo con quién conversar al respecto. Por ello, cuando creció, se prometió no cometer lo mismo que vivió, y esto fue su principal inspiración cuando creó su página de Youtube “Dad, how do I?”. Lo que él buscaba era convertirse en alguien a quien recurrir, a través de una pantalla, para miles de jóvenes que tuviesen diversos problemas.

El camino a convertirse en un famoso youtuber no fue fácil. Rob Kenney presenció el divorcio de su made y su padre y, junto a sus hermanos, vivieron un tiempo con su padre. Según cuenta el medio My modern met, su mamá fue incapacitada legalmente para tenerlo en custodia, por lo que el lado paterno debía hacerse cargo de su cuidado. Sin embargo, al poco tiempo, dejó a los pequeños y se desinteresó de ellos.

Esta ausencia en su adolescencia ocasionó dificultades, confusión y tristeza. Sin embargo, al crecer tuvo una idea más clara de lo que no quería que pasaran sus hijos y otros pequeños que se encontraban en su misma posición. Por ello, decidió convertirse en una fuente de inspiración y apoyo para aquellos que necesiten de su apoyo.

“Dad, how do I?” nació a inicios de pandemia, cuando Rob vio nacer dentro de él la emoción de continuar enseñando, ya no solo a sus hijos, sino a aquellos que como él estaban creciendo sin un papá. Fue entonces que su gran idea tomó lugar.

Entre sus primeros clips ha tratado de resolver diversos enigmas que se podrían resolver con una persona con experiencia. Algunos de estos famosos videos comprenden tips para acomodarse correctamente una corbata, cómo planchar una camisa o un vestido, rasurarse, arreglar un fregadero, entre otros.

Su canal de Youtube cuenta con varias secciones relacionadas al cuidado personal, así como al de quehaceres del hogar. Estas están relacionadas con situaciones tales como remodelar un baño. En otros, incluso, ha dado los pasos necesarios e ingredientes para poner en práctica sus dotes culinarios, reconocer las herramientas de trabajo o arreglar los neumáticos de un carro.

Además, ha mostrado contenido para ayudar a sus seguidores. Por ello, se ha basado en su experiencia para darles palabras de ánimo y tener charlas que ayuden en su bienestar. No cabe duda que su aporte a logrado que varios jóvenes sientan que no están solos.

Su gran labor le ha hecho tener el título de ‘el papá de internet’, apelativo que los usuarios escogieron. Así como el que eligieron para ellos mismos: ‘sus hijos de internet’.

Su canal ha alcanzado más de 3 millones de seguidores. Su continuo apoyo lo hizo acreedor del premio para creadores de Youtube en el 2020 y le ha permitido publicar un libro con “consejos de papá” para una vida exitosa.