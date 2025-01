En un intento por poner a prueba las capacidades de la inteligencia artificial para resolver problemas avanzados de matemática, el profesor de México del canal de YouTube 'Math Rocks' retó a la IA ChatGPT a encontrar la solución de cinco ejercicios complejos de cálculo. Estos desafíos fueron extraídos de uno de los libros más difíciles del matemático estadounidense Michael Spivak.

El resultado sorprendió al docente generando un debate sobre cómo estas herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT pueden complementar, o incluso superar, las expectativas tradicionales en el aprendizaje matemático. El video se ha vuelto viral en redes y ya cuenta con 50.000 de visualizaciones.

En un reciente video publicado en el mencionado canal de YouTube, el profesor mexicano pidió a ChatGPT que resolviera cinco ejercicios complejos de cálculo matemático. Para ello, le solicitó que actuara como un 'experto en matemáticas y cálculo' y que presentara las soluciones con el nivel de detalle y precisión de un doctor en matemáticas.

En el primer intento, el profesor quedó sorprendido por la precisión y el nivel de detalle que la IA ofreció en el desarrollo del ejercicio, pues señaló que no esperaba que ChatGPT pudiera comprender un problema tan complejo. "Está analizando las derivadas. Y me está dando la solución. Yo pensé que ni siquiera iba a entender la pregunta (...) Me está dando los casos (de cada problema) Lo está haciendo bien. Está escribiendo muy bien el ChatGPT (...) Está resolviendo correctamente uno de los ejercicios que ha traumado a muchos de los estudiantes de cálculo", indicó el docente e influencer mexicano.

Sin confiar plenamente en que ChatGPT pudiera resolver los siguientes problemas, el youtuber decidió continuar con el desafío. Para su sorpresa, de los cinco ejercicios planteados, la inteligencia artificial logró resolver con éxito cuatro, demostrando un nivel de precisión que superó sus expectativas.

"Resuelve con una precisión (los ejercicios) Me está dejando en ridículo y (también) a ese libro que me causó traumas a mí. Me está dando una solución completa", señaló.

Cabe mencionar que para el reto, el profesor usó el modelo de paga de ChatGPT o1.

¿Cómo fue la reacción de los usuarios?

La reacción de los usuarios fue de asombro y curiosidad ante las capacidades de ChatGPT. Muchos elogiaron la precisión con la que resolvió los problemas complejos de cálculo, mientras otros debatieron sobre las implicaciones de esta tecnología en la enseñanza y el aprendizaje.

"Es increíble la capacidad de análisis de ChatGPT" "Y para colmo lo hace en cualquier idioma", "La capacidad de estos modelos es impresionante. Tanto ChatGPT como Claude son muy capaces en ese sentido", "Sin dudas esto nos va a dejar sin trabajo a todos", se lee en los comentarios.