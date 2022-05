¿Alguna vez quisiste tomar una siesta, pero solo contabas con pocos minutos? Un joven reveló un truco casero para la próxima vez que te encuentres en esa situación. El clip se volvió furor en TikTok y muchos han intentado realizarlo para comprobar su veracidad.

Nick Vitello, de 23 años, explicó la mejor posición para tomar una siesta en un video de TikTok que ahora tiene más de 28 millones de visitas. “Esto es lo que haces cuando estás súper cansado, pero solo tienes ocho minutos”, comenzó.

El tiktoker se agachó en el suelo, apoyó las piernas sobre la cama y explicó cómo funcionaba: “Ponte en el suelo. Y pon tus pies sobre la cama o sobre algo alto, un sofá, lo que sea.

“Pon un temporizador de ocho minutos y toma la mejor siesta de tu vida. Es un truco de los Navy Seals y funciona”, aseguró.

La gente se mostró escéptica sobre las afirmaciones de Nick y no tardaron en hacérselo saber. “Me despertaré tres horas después con las piernas muertas”, “Las instrucciones no son claras, me acabo de despertar tres días después”, bromearon algunos.