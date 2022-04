Gallo se divierte jugando con una pelota de fútbol en el patio de su casa

Los animales también saben encontrar momentos de entretenimiento como los humanos. En unas imágenes publicadas en TikTok, se vio el preciso instante en que un gallo jugaba con una pelota en el patio de su casa.

El ave comenzó a golpear la pelota con sus patas y, por periodos, la picaba. Sin embargo, lo que más impacto causó en los cibernautas fue cuando el pequeño plumífero dio un salto e hizo que el balón se elevara a varios centímetros de la tierra.

Al parecer, estos ejemplares no solo están capacitados para despertar a sus propietarios a determinadas horas, sino que también parece que buscan espacios de distracción, como el gallo de esta historia.

El video publicado en la cuenta del usuario @yavuzcan6584 ha logrado más de 44.000 visualizaciones y miles de comentarios, entre los que destacaron la gran habilidad del animal para jugar con la bola como si se tratara de un perro o un gato.

“Todo lo que hace el pobre para que no lo hagan caldo”, “Por eso nunca digo que ya lo he visto todo”, “De niño tenía un gallo que jugaba con la pelota. Cuando los escolares pasaban, él los perseguía para quitarles el balón. Lamentablemente, me lo robaron”, “Pónganle un narrador y mete un gol”, fueron algunas reacciones a la curiosa publicación de TikTok.