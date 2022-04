Adulta mayor hace el ‘challenge’ de Anitta, pero sufre un incidente al no poder pararse

No resultó a la perfección. El tema llamado ‘Envolver’ interpretado por la cantante Anitta sigue liderando las listas musicales. Por ello, miles de usuarios crearon un reto de baile en Facebook y otras redes sociales. Esta vez, los invitados de una fiesta no quisieron quedarse atrás y animaron a una anciana para que copiara cada uno de los pasos. Sin embargo, no imaginaron que iba a sufrir un percance al no poder levantarse con normalidad.

Todo habría comenzado cuando una familia organizó una reunión en la casa de uno de ellos, con el propósito de pasar un buen rato. Fue entonces que movieron los muebles y se colocaron en medio de una improvisada pista de baile en la sala.

Luego de unos segundos, pusieron música para mostrar sus mejores movimientos. De pronto, gritaron el nombre de una mujer de la tercera edad para saber su reacción. Sin dudarlo, ella se agachó para imitar la coreografía de la artista brasileña.

Al principio, ella quiso demostrar que su edad no era impedimento para nada. Pese a su esfuerzo, estuvo a punto de caer y se vio en la obligación de recibir la ayuda por parte de los presentes en la celebración.

Una muchacha aprovechó el momento de distracción de sus parientes para grabar la escena con su celular a una cierta distancia. Después, lo divulgó en su cuenta identificada como @danyxajm en Facebook y TikTok. De inmediato, alcanzó más de 6 millones de reproducciones que lo convirtieron en tendencia.