Gatito intenta ingresar sigilosamente a su casa, pero su dueña lo descubre

Las mascotas sorprenden a sus dueños con sus divertidas ocurrencias y singular comportamiento. Esta vez, un gatito le mostró a su cuidadora lo travieso que podía ser e impresionó a miles de usuarios de TikTok al hacer de las suyas. Con sigilo y habilidad, el minino intentó ingresar a su casa y trepó la fachada para no ser descubierto.

La cuenta @imluce_xo, dedicada a compartir contenido del felino llamado Beans, mostró una de sus tantas travesuras. Tal como se observó en el clip, el gatito se había escapado de su casa para dar un paseo sin su dueña. Cuando vio que era hora de regresar con su cuidadora, se las ingenió para pasar desapercibido.

De a pocos, empezó a apoyar sus patas en un muro de la fachada y como si se tratase de una rama, escaló la pared con facilidad. Sin hacer mucho ruido, siguió trepando, pero no pudo continuar porque la joven salió por la ventana. “¡No! ¿Qué estás haciendo? Beans”, fue una de las primeras reacciones que tuvo.

Al ser reprendido por su dueña, el minino no tuvo mejor opción que bajar por el mismo lugar. “Tú no puedes estar aquí”, añadió la usuaria preocupada por su animalito. En las redes, los internautas no fueron ajenos al video y pidieron conocer más de Beans; sin embargo, la joven indicó que su mascota ya estaba fallecida.

“Por qué me haces eso, quería ver algo chistoso y me voy llorando”, “Pobre, Beans. Se veía que tenia tanto carácter, era muy querido”, “Acabo de descubrir a Beans hace dos minutos y ahora estoy llorando por él. Descansa en paz, amiguito”, fueron algunos de las reacciones más destacadas.