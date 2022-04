Turistas visitan Lima y ‘rompen las reglas’ por los curiosos letreros que encuentran

El Perú posee una increíble riqueza cultural, por lo que recibe diariamente una gran cantidad de turistas y despierta el interés de otros. Esta vez, un grupo de youtubers y tiktokers españoles decidieron emprender el viaje y llegaron a nuestra capital para recorrer sus calles. Grande fue su sorpresa al notar la gran cantidad de señalizaciones y letreros en la vía pública. Sus reacciones se hicieron tendencia en redes sociales como TikTok.

El clip viral mostró de manera cómica a los españoles Álvaro Fernández, Nacho Gil, Mario Gil y Saúl Tijeras en una curiosa colaboración sobre sus reacciones al confundir los mensajes que estaban en los letreros. Algunos de ellos fueron: “Prohibido lavado de autos”, “Disminuir velocidad”, “Prohibido hacer fotos”, entre otros.

Miles de internautas de la red social no dejaron pasar desapercibido el video de @saultijeras y comentaron sobre ello. “Ni yo que vivo en Lima se me hubiera ocurrido”, “Y eso que no fuiste al Callao ahí hay señales más interesantes”, “¡Bienvenidos a mi amado Perú!”, fueron algunas reacciones de los usuarios en TikTok.