Muestra los pasos de baile de su papá y usuarios se sorprenden con su vitalidad

Para muchas personas, las fiestas son los encuentros sociales más divertidos y esperados. En estas reuniones se puede escuchar música y danzar al mismo tiempo en compañía de las amistades. Tal fue el caso que mostró una usuaria de TikTok al presentar la grabación de su padre cuando se lucía en la pista de baile.

Al principio, las imágenes mostraron una fotografía del hombre con el siguiente texto: “¿Y tu papá? En la pista de baile”. Segundos después se vio que este flexionaba sus piernas para hacer una singular coreografía.

La escena impresionó a miles de internautas de TikTok, quienes no dudaron en comentar al respecto. “Yo a mis 28 no puedo hacer eso”, “Qué buena resistencia, yo con dos sentadillas ya me desmayo”, “Los verdaderos pasos rusos”, fueron algunas respuestas de los usuarios.

El clip viral fue publicado por la usuaria de TikTok @luusalcedooo. Hasta el presente, consiguió más de 181.000 reproducciones, 14.500 ‘me gusta’ y 500 comentarios en la red social.