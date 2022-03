Perrita usa zapatos y hace reír a miles en TikTok con su singular forma de caminar

Las personas que tienen mascotas hacen todo lo posible para que estas se sientan cómodas y reciban un buen cuidado. Por ello, algunos deciden comprarles ropa para que no pasen frío o zapatos para que no se ensucien las patas, tal como sucedió con esta perrita. La cuidadora de la mascota que es viral en TikTok no solo la vistió, sino que también mostró una divertida escena de su engreída.

“Le compré unos zapatos a mi perra y este fue el resultado”, indicó Claudia Chávez en la descripción del viral clip. En él se pudo observar cómo la pequeña de la casa intentaba caminar con los protectores de plástico sin tanto éxito.

Cada vez que se movía la mascota, sus patas se estiraban de tal formal que le impedían jugar con su ‘amigo’ perruno. Los usuarios de las redes no fueron ajenos al clip y reaccionaron con divertidos comentarios.

“Muy gracioso, pero quítaselos, que no le gustaron”, “Desde ese día fue una bailarina de ballet”, “Me quería reír, pero creo que así camino cuando estoy con tacos”, fueron algunos de los mensajes más destacados del video que obtuvo más de 8,4 millones de reproducciones.