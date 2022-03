¿Cómo hizo Mox, el youtuber peruano, para recuperar su canal Whatdafaqshow en pocos días?

Aproximadamente hace dos semanas, Mox, comentó que su canal principal, llamado Whatdafaqshow, fue cancelado tras recibir su tercer strike por parte de la plataforma de YouTube. Sin embargo, a los pocos días sorprendió a sus más de 4 millones de suscriptores con la noticia de que lo había recuperado. ¿Cómo fue posible? En esta nota te contamos todos los detalles.

José Romero se ha consagrado como uno de los youtuber peruanos más populares gracias a sus videos, los cuales muestran sus reacciones sobre diferentes temas de coyuntura. Su popularidad no fue impedimento para que se vea envuelto en diferentes problemas a lo largo de su carrera. Uno de ellos lo llevó a suspender su canal principal de forma momentánea, por lo que tuvo que crear otro bajo el nombre de Mox (WDF). Recientemente, estuvo a punto de perder su cuenta de Whatdafaqshow por no respetar ciertas medidas de la comunidad. Por esta razón, hizo hasta lo imposible para no perderla y consiguió su objetivo. Pese a salvarla, se ha visto en la necesidad de seguir ciertas restricciones, tal como lo comentó en un video.

“Como muchos saben, YouTube decidió banearme de la plataforma. Nos aplicaron tres strikes por violar las reglas de la comunidad y el canal estuvo a punto de ser eliminado permanentemente. Hoy tenemos buenas y malas noticias. Vamos con lo bueno porque a nadie le gusta empezar mal el día. La buena noticia es que le metimos tremendo piledriver a YouTube y pude recuperar el acceso al canal para subir videos, fotos y hacer directos”, inició el youtuber.

“Pero lo que a mí me causaba más estrés era que el canal fuera borrado. Y como verán seguimos aquí, vivos y peleando. Esta era la mayor preocupación para mí porque lo único que quiero para mi carrera y para este canal es dejar el legado de una década de hacer reír y sonreír a millones de personas. No quisiera ver que todo el trabajo que he hecho por más de 10 años se esfume en un abrir y cerrar de ojos. Por eso, después de tres strikes, que es donde te eliminan del canal, creo que esta es la victoria más importante de este canal”, continuó.

“Pero ahora vamos con las malas noticias (…). Todos nos hemos dado cuenta de que el canal ya no es el mismo hace un par de años y cada día recibimos menos visitas. Lamentablemente, desde el año 2019 hemos caído en el temible shadow ban. Eso es como el ban hammer sutil de las redes sociales, donde no te eliminan de la plataforma pero ocultan bastante tu contenido. Pero ¿cómo tenemos un shadow ban? Bueno, te voy a explicar. A partir del año 2019, comenzaron a caer strikes al canal de Whatdafaqshow por videos antiguos de hace cinco o seis años que violaban las reglas de la comunidad”, explicó Mox.

Esto provocó que su canal no fuera recomendable para nuevas personas o para sus mismos fans. “Básicamente, el algoritmo nos odia y estamos en la lista negra de YouTube. Por eso he decidido borrar todos los videos que atenten con estas nuevas reglas de la comunidad para eventualmente librarnos de este shadow ban”, acotó.

Para su mala suerte, hubo una decisión que lo complicó y trató de comentarlo en el clip que dura unos cuatro minutos en YouTube. “Esto también significa que no se puede monetizar la mayoría de los videos de Whatdafaqshow. Esto es un duro golpe para mí y mi carrera porque dependemos de estos ingresos de este canal. Yo siempre les he dicho que únicamente voy a dejar de hacer videos en Whatdafaqshow si eso ya no me divierte a mí. Y sí, esta nueva restricción es un reto muy grande”, señaló.

“Pero, a pesar de todos los problemas que hemos tenido en esta década, me encanta hacer videos para ustedes para que se rían y se diviertan. En verdad es lo más gratificante que he hecho en mi vida. ¿Y saben qué? Yo no quiero parar. Por eso he habilitado las membresías del canal para los que en verdad quieran ayudarme en esta nueva etapa (…). Solo cuesta un dólar y te da muchos beneficios. Nunca les he pedido mucho o nada, pero hoy los necesito. No quiero dejar de hacer videos de Whatdafaqshow, y a los que quieren ayudar les prometo que todos los domingos van a tener un momento, un espacio, un video mío para divertirse. Nunca les va a faltar una dosis de humor todos los domingos”, indicó Romero como una solución.

“Prometo cuidar el legado de Whatdafaqshow y que esto nunca vuelva a pasar. Les prometo que el Whatdafaqarmy renacerá entre las cenizas. (…) Gracias, literalmente, gracias a todos”, finalizó el peruano. Desde la publicación de las imágenes en su canal, Mox ha conseguido más de 127.000 reproducciones. Además, recibió el apoyo de sus suscriptores por medio de los comentarios.

“Tú siempre me hiciste reír en las buenas y en las malas, estuviste ahí siempre alegrando a mucha gente. Sin darte cuenta me alegrabas a mí cuando falleció mi hija”, “Tengo 26 años y veo tus videos desde el 2009. Llevo casi la mitad de mi vida viéndote y revolcándome de la risa”, “Soy de los primeros seguidores y te he seguido a lo largo de todos estos años y espero poder apoyarte. Contigo siempre contaba para tener un fin de semana ameno”, “Felicidades por jamas haber cambiado, guardar tu esencia, tu canal es como un portal del tiempo al pasado, muy lindo”, fueron algunos mensajes en YouTube.