Perrito muestra su ‘enojo’ cuando su dueña no deja que duerma junto a ella

Las mascotas han sorprendido a más de uno en las redes sociales con los divertidos videos que protagonizan. Ciertamente a través de TikTok se conoció una hilarante escena de un can que ‘se enojó' cuando descubrió que su ama intentó dejarlo durmiendo solo.

En las imágenes compartidas por la cuenta @ams620 se puede observar cómo el perrito reacciona cuando su dueña intenta alejarse de su lado cuando estaba reposando. El can se movió rápidamente para volver a apoyarse sobre su dueña y ‘reclamarle’ por apartarse de él.

La mujer tuvo que quedarse echada en la cama porque su mascota no la dejaba irse. Luego de su intento de pararse, el animalito no dejó de gruñir y jugar con su ama para que no se fuera de la habitación.

El video viral de TikTok cuenta con más de un millón de visualizaciones. Miles de usuarios quedaron sorprendidos con el comportamiento del can para que su dueña siga acariciándolo y jugando con él.