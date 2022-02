Joven modifica su escúter eléctrico para viajar cómodamente por la carretera

Los escúteres eléctricos se han convertido rápidamente en medios de transporte populares debido a su facilidad de uso ante el caótico tráfico. Sin embargo, manejarlos parado todo el camino puede llegar a agotar hasta al más entrenado deportista. Es por ello que un joven tuvo una gran idea para viajar cómodamente en estos vehículos de dos ruedas, como se vio en un clip de TikTok.

Mediante un video publicado en la cuenta @silvia_qc se vio a un muchacho paseando por una calle. No obstante, el chico había adaptado una pequeña silla para viajar sentado. Al parecer, colocar el asiento plegable fue una buena alternativa, pues atravesar baches o huecos en la vía puede ser algo cansado.

Usuarios en redes sociales no tardaron en dejar sus graciosos comentarios ante la sensacional idea del joven para viajar sentado todo el camino hasta su destino.

“No me va a tragar la pobreza”, “Eso es talento”, “No conquista el mundo nada más porque no quiere”, “Necesito esa movilidad”, “Ahora sí me animé a comprarme uno”, “Ni loco llego tarde a mi cita, así que me llevaré el escúter de mi hermana”, “Ese chico viene del futuro”, fueron algunas reacciones a la publicación de TikTok.