Joven se vuelve famosa en TikTok al contar su historia como repartidora de delivery en Canadá

Una joven usuaria de TikTok, que usa el nombre de ‘Road Bels’, contó, a través de sus videos en esta red social, su experiencia viviendo y trabajando como repartidora de delivery en Canadá.

La mexicana señaló que tiene estudios universitarios, ya que es licenciada en Química, Bacterióloga y Parasitóloga, además de ser docente en Biotecnología Microbiana.

Sin embargo, a pesar de sus estudios y en busca de mejores oportunidades de vida, decidió viajar a Canadá y estando allí se llevó una gran sorpresa, pues se dio cuenta que gana mucho más dinero trabajando como repartidora de Uber, que en cualquier trabajo que tuviera en México.

PUEDES VER: Perrita tiene emotivo gesto con la nueva gatita que sus dueños rescataron de la calle

Incluso afirma tener una “vida de lujo”, como tener su propio auto del año. En otro de sus videos, enumeró las ventajas de estudiar y trabajar en Canadá, donde señala que hay una mejor calidad de vida, hay intercambio cultural y oportunidades laborales.

Los usuarios de TikTok criticaron uno de sus videos mencionando: “Yo en México con un auto, mi propia casa y mi propio negocio sin tener que dejar a mi familia”. Otros estuvieron de acuerdo con la joven por irse y buscar una mejor oportunidad: “La verdad es que si me dan la oportunidad de quedarme en México o no, mejor me voy a un país donde me paguen más alto”.