Mujer de 88 años se convierte en youtuber y sus recetas de cocina son un boom en redes

En los últimos años, las redes sociales han convertido a miles de jóvenes en famosos personajes que han logrado millones de seguidores. En esta ocasión, una mujer de 88 años ha cautivado las diferentes plataformas de internet y ha ocupado un puesto importante como la cocinera más longeva de YouTube.

Se trata de Violetta Fantini, más conocida en el mundo de las redes como Nonna Violeta, quien desde su vivienda en su natal Campana (Italia) ha conquistado en la web con sus deliciosas recetas de cocina.

Gracias a la ayuda de su nieta Sol Ramírez, la longeva mujer abrió un canal en YouTube donde enseña a preparar pizza con su toque especial.

“Nonna, estamos emocionados contigo, sinceramente tu arte a la hora de cocinar me llegó hasta el alma”, “Qué abuela preciosa y encantadora, no hay como la comida de la abuela”, “Disfruten a sus abuelas, mucha nostalgia me dio este video y terminé en lágrimas. Se nota que disfruta cocinar y lo tierna que es, me encantó el video” fueron tan solo unos pocos ejemplos de los tantos comentarios que los usuarios le escribieron a esta youtuber.

Victoria elabora recetas típicas que sabe de memoria y aprendió a hacer de niña mientras veía cocinar a su mamá.

“Yo siempre quise grabarla, pero la nonna no quería. Con el inicio de la cuarentena y como se suspendieron las reuniones familiares, accedió a que la grabe cocinando para poder compartir esta actividad con nuestros familiares. Como los videos eran muy pesados, los publiqué en YouTube y así comenzó el crecimiento en cantidad de visitas”, contó su nieta Sol.

Con la gran cantidad de seguidores, una marca de comidas quiso patrocinar a la Nonna Violeta, pero ella se negó porque no realiza esta acción para ganar dinero, sino para divertirse.