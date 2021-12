Perrito conmueve por su tierna reacción al recibir una camita nueva por Navidad

Navidad es un día mágico no solo por los regalos, sino también por la unión familiar. Sin embargo, los animales no son ajenos a la emoción que se siente cuando una persona regala algún objeto que siempre se anheló. En un clip, que no tardó en convertirse en viral en TikTok, se captó la tierna reacción de un perro al ver que sus cuidadores le obsequiaron una camita nueva.

Como todo un niño con juguete nuevo, el pequeño can de color negro miraba muy atento cómo su propietaria abría su presente. Con mucha paciencia, esperó hasta que retiraron el forro de plástico y una vez libre se lanzó a la camita con forma de sofá.

Aunque sus propietarios le hacían caricias para que bajara del pequeño mueble, el canino hizo caso omiso y prefirió acostarse para ‘probar’ si su regalo era confortable. Tras dar varias vueltas en el lugar, el peludito negrito se acostó recibiendo los aplausos de toda su familia.

Al parecer, el animal estaba muy feliz por el obsequio y por ser muy consentido por sus dueños. El clip ha logrado más de 85.000 visualizaciones y miles de comentarios entre los que destacan el gran amor que tienen los propietarios hacia la pequeña mascota. Esto debido que hay miles de animales que viven en la calle y en completo abandono.

“Así deberían de vivir todas nuestras mascotas con mucho amor y compañía”, “A ese perrito lo quieren más que a mí en mi casa”, “Familia los felicito por incluir a su mascota en las celebraciones”, “Qué bello es ver cuando la familia tiene de hijos a una especie distinta al que ama y recibe su amor”, “Me encanto ver como la consienten, así mismo consiento yo a mis mascotas”, fueron los mensajes que dejaron los usuarios de TikTok en la caja de comentarios.