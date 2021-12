Frases de Navidad 2021: descubre los mejores mensajes para desear felices fiestas

La Navidad y el Año Nuevo son festividades muy esperadas por las personas en diferentes partes del mundo y ello se ve reflejado al reunir a la familia en una fecha especial. También es tomada como el día perfecto para hacerle llegar un fraterno saludo a aquellos que consideres parte importante de tu vida. Algunos entregan regalos, abrazos y visitas inesperadas que pueden alegrar el momento, pero lo cierto es que no hay excusa alguna para no disfrutar.

La Navidad es una celebración religiosa donde se festeja el nacimiento de Jesús. El día se hace festivo por el mensaje de esperanza, unión, paz, amor y fraternidad entre los miembros de una familia quienes se reúnen para compartir desayunos, almuerzos o cenas.

La Navidad se celebra por el nacimiento del niño Jesús que tradicionalmente la iglesia católica festeja todos los 25 de diciembre. Además, es una oportunidad para vivir el espíritu navideño mediante la decoración de las casas y demás lugares que escenifican un ambiente diferente en todo el año.

A continuación te presentamos las mejores frases de Navidad para que puedas compartirlas con tus seres queridos o personas de tu alrededor.

I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.

A merry Christmas for everybody, a Happy New Year for all the world!

May your Christmas be wrapped in happiness and tied with love.

My sincere wishes for a Merry Christmas and a Happy New Year to you and your family.

May your presents be many and your troubles be few.

In this Christmas I hope all your dreams come true.

Hope, peace and love for you this Christmas.

May all your days be happy and bright and may all your Christmases be white.

Best wishes for a Happy New Year filled with health, happiness and success.