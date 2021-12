Joven sorprende a un vendedor ambulante al regalarle mil dólares

Un joven es popular en redes sociales por apoyar a los vendedores ambulantes instalados en las calles de Estados Unidos. Se llama Jesús Morales y recientemente se volvió viral tras sorprender a un inmigrante mexicano. La escena quedó registrada en video y compartida en TikTok.

El sujeto se acercó al trabajador y mientras hacía su pedido, le preguntó al vendedor cómo le había ido durante su jornada, el hombre contestó: “la verdad, muy lento”.

Luego Juixxe, como se hace llamar en TikTok, le preguntó si estaba listo para la Navidad y le regaló 1000 dólares al ambulante. Acto seguido, el trabajador sacó su celular para mostrarle a Juixxe una foto de su familia. Según le explicó, su hijo tiene síndrome de Down y por eso es que está trabajando.

“No sabía si los iba a ver en Navidad. Ellos están en México. No tienes idea de lo que significa. Con esto voy a asegurar que voy a poder ir a verlos. No sabes cuánta alegría me da”, afirmó.

Usuarios de redes sociales felicitaron el accionar del joven y lo alentaron a seguir ayudando a las personas que más lo necesitan.