Perrito celoso no permite que acaricien al nuevo bebé de la familia

Más de uno se identificará. No es novedad que las mascotas se sientan celosas cuando un nuevo integrante llega a la familia. Este es el caso de un perrito que se viralizó en TikTok por su particular actitud frente al bebé de su dueña. Los celos de esta mascota fueron tan evidentes que la usuaria no dudó en grabar sus reacciones.

“Cómo pensé que iba a ser con el bebé. Cómo es en realidad” se lee en los primeros segundos del video, donde se hace una comparación de la mascota con otras. “Lo mira mal. El bebé lo quiere, pero a él no le gusta que lo toquen”, indica otra toma que muestra cómo el perro trata de estar apartado del niño.

“Es celoso cuando el abuelo lo consciente, solo quiere que lo consientan a él”, se lee mientras la secuencia de imágenes muestra a un abuelito acariciando al bebé y, a su vez, a la mascota de gran tamaño. “Siempre lo ignora. Ladra para que el abuelo no tenga al bebé y para llamar su atención”, finaliza el texto.

En TikTok no tardaron en llegar las reacciones a esta historia de amor-odio que tiene el can con el menor: “Así es mi perro, respeta a mi hijo, pero no lo soporta”, “El perrito llegó primero y solo defiende su derecho de antigüedad”, “Mi perrito ignora a mi hijo”, comentaron.

Los usuarios de la red también se mostraron preocupados, ya que algunos manifestaron que sus menores habían recibido la mordida de sus mascotas en casa. “¡Mucho cuidado!”, le recomendaron a la mamá tiktoker.

El video recién publicado por @danieladiaz2398 tiene hasta el momento más de 262.000 reproducciones, 12.000 likes y cientos de comentarios.