Niña se percata de hombre que arregla cableado y conmueve con inocente advertencia

Una pequeña infante provocó que los internautas de la plataforma de TikTok salten a carcajadas y se conmuevan por su inocente advertencia al ver a un hombre en el cableado de su casa. En su intento de anticipar un posible accidente al señor de la instalación, se las ingenió para inventar un par de palabras casualmente, las cuales divirtieron a la audiencia de la popular red social.

En el video viral se observa que la niña de 7 años intentaba pronunciar las palabras “cuidado, señor, no se electrocute”; sin embargo, no logró vocalizar correctamente dicha frase y dijo lo siguiente: “Cuidado, señor, no se elecotrocotruque”, lo que causó gracia entre los usuarios. Segundos después, intentó articular nuevamente una palabra parecida, pero volvió a equivocarse, inventando un nuevo verbo que vendría a ser “elecotrucutarse”.

La hermana mayor de la niña encontró la entretenida grabación y decidió subir el clip a la plataforma de TikTok. En tan, solo en una semana, el video ha logrado sumar millones de reproducciones y más de medio millón de ‘me gusta’. A su vez, miles de comentarios pretenden descifrar las nuevas palabras que la infante inventó en el momento.

PUEDES VER: Deja a su hijo al cuidado de su perro y juntos protagonizan divertida escena

Algunos usuarios se entretuvieron imaginando distintos contextos sobre el ingenio de la niña. Entre los comentarios están los siguientes: “Conjugó perfectamente su nuevo verbo”, “Parece un hechizo de Harry Potter”, “Le pareció difícil la palabra pero resultó más difícil lo que se inventó”.

Perro no quiere regresar a casa después de pasear y se hace el ‘muerto’ para no moverse