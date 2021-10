Perrita sin hogar persigue un vehículo al encontrarse con una nueva familia en el campo

Un acto de amor. A través de YouTube y otras redes sociales, se han conocido historias de personas de buen corazón que apoyan a los animales que viven en lamentables condiciones en la calle. En esta oportunidad, una pareja detuvo su viaje cuando notaron que una perrita los perseguía sin descanso en una carretera ubicada en la provincia de Granada (España). Descubrieron que estaba abandonada y con heridas en el cuerpo.

Martina Russo y su novio se dirigían a un lugar de entretenimiento a bordo de su vehículo. De pronto, se percataron de la presencia de un can de raza shorkie que se movía de forma rápida detrás de ellos. “Pensamos que era solo un juego, pero pronto nos dimos cuenta de que algo no estaba bien porque corría rápido y no paraba”, comentó.

Luego de unos segundos, ambos tomaron la decisión de detenerse al ver su desesperación. En ese momento, la perrita saltó a los brazos de la mujer como una manera de agradecimiento tras recibir un poco de agua y comida.

La pareja se dio con la triste sorpresa de que su ‘nueva amiga’ estaba llena de garrapatas que le causaban lesiones. Sin dudarlo, la ayudaron para que pudiera hallar a sus verdaderos dueños y le pusieron el nombre de Moxie. No obstante, no obtuvieron buenos resultados en su búsqueda.

“Le preguntamos a todos los agricultores de los alrededores y al refugio local, pero nadie la conocía. También revisamos todas las casas y granjas de la zona, pero la mayoría estaban abandonadas. Condujimos de regreso y la pusimos de nuevo en la carretera para ver si estaba persiguiendo por diversión y sabía dónde caminar de regreso. Pero ella siguió persiguiéndonos, nuestra camioneta estaba a la vuelta de la esquina, y manejamos muy lentamente para asegurarnos de que no estaba estresada”, expresó Martina.

Fue entonces que la adoptaron para que tuviera una mejor vida al lado de sus otras mascotas en su hogar. “Es muy dulce y divertida, muy juguetona, ama a nuestros gatos; para ser justos, ama todo y a todos (especialmente a los gatos y los niños). Nos encanta llevarla de aventuras y nos hace reír todos los días”, indicó la mujer.

Por otro lado, las conmovedoras imágenes se divulgaron en un canal dedicado a los animales en la plataforma de YouTube. Con más de 10.000 reproducciones, se volvieron tendencia en cuestión de horas.