Las mascotas se han convertido en los principales protagonistas de miles de videos que se publican a diario en redes sociales. Esta vez, un perro de raza bulldog francés se ganó el corazón de los internautas en TikTok alrededor del mundo por su curioso comportamiento para obtener comida.

El pequeño sabueso ‘canta’ para exigirle a su propietario que le brinde unos trozos de pan o de lo que esté comiendo. Con suaves y largos aullidos que se asemejan a un cantico, Olivier, como fue bautizado el canino, obtiene lo que más le gusta.

Sus dueños, habitantes de Pella, Iowa (Estados Unidos), han compartido una serie de videos del can que ha logrado más de 1,4 millones de reproducciones en la plataforma de TikTok.

En los clips publicados por su dueña Jessica Held, se muestra a Oliver con su compañero, otro bulldog francés que lo apoya cuando pide sus alimentos. El divertido video del animal ha sido comentado en más de 80.000 ocasiones y tiene más de 2.400 comentarios.

“Ese perro es muy dramático”, “Yo primero les doy de comer a los míos y luego como yo”, “El perro dice: el que no llora no mama”, “Nuestros hijos de cuatro patas son la locura misma. El mío no se mueve de la mesa hasta que le des de comer”, “Es muy inteligente y bello. Cómo pide que le den de comer”, fueron algunos mensajes que acompañaron al video de TikTok.