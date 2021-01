Al ser animales que presentan algunas emociones muy parecidas a las humanas, no es de extrañar que los perros también puedan tener algún sueño muy emocionante. Sin embargo, pocos lo dejan tan claro como este pequeño que se hizo viral en TikTok.

El can fue grabado por su dueño mientras dormía. Hasta ahí no se trataba de nada extraordinario, pero de repente el perro comenzó a moverse de forma muy intensa. Los gestos del can eran como si corriera, aunque permanecía echado. Finalmente, se paró y corrió un par de pasos hasta que se tropezó con unas tablas de madera.

Para ilustrar mejor esta peculiar escena, el dueño hizo un montaje de su grabación con otra de una cámara puesta en la espalda de un perrito que sí caminaba en la vida real. Entonces parecía como si el protagonista realmente soñaba que corría emocionado hacia el mar.

La publicación se hizo viral en TikTok con más de un millón de reproducciones. Además, los internautas comentaron la hilarante escena. “El pobre Firulais se tropezó con la vida real”, “Los sueños más lúcidos que he visto”, “¡Está poseído!”, fueron algunos de los mensajes.