Profesora se emociona al conocer finalmente a los alumnos a los que dictaba clase virtual [VIDEO]

Como una medida para frenar el rápido avance que ha tenido la COVID-19, en varios países del mundo se implementó una cuarentena obligatoria. En tiempos de aislamiento social, los colegios y universidades implementaron las clases virtuales para así seguir impartiendo conocimiento a sus alumnos. Sin embargo, en el desarrollo de estos cursos han ocurrido algunos imprevistos y curiosos momentos, como le sucedió a una docente de Chile, quien se ha vuelto viral en TikTok después de recibir una cálida sorpresa de sus estudiantes a quienes ella no conocía.

De acuerdo con la descripción de este video, el cual cuenta con más de 589.000 reproducciones en TikTok, la maestra que protagonizó esta emotiva escena no pudo contener la emoción al ver que todos sus alumnos empezaron a encender sus cámaras webs para que ella los pudiera conocer, ya que jamás habían podido verse en aulas, puesto que este era su primer año académico y lo iniciaron en medio de la pandemia por el coronavirus. Las imágenes se han vuelto tendencia en varios países como México, España y Estados Unidos.

Como se puede ver en las imágenes compartidas en TikTok, las cuales fueron registradas por una de las alumnas de esta docente chilena, la mujer no soportó la emoción al saber que todos estaban muy bien de salud, por lo que solo atinó a agradecer el enorme gesto que tenían con ella, puesto que no está acostumbrada a realizar este tipo de charlas virtuales y se sentía deprimida al no poder verlos frente a frente.

Es importante mencionar que, debido a la pandemia y el aislamiento social, muchos docentes de todo el mundo han tenido que aprender a usar las nuevas tecnologías y brindar sus cursos en formato virtual. Si bien para algunos ha resultado sencillo, otros han sufrido un poco en adaptarse a este cambio brusco.

Sin embargo, la docente que protagonizó este viral de TikTok, recibió el respaldo de sus alumnos, puesto que ella demostró mucho entusiasmo por aprender y brindar la mejor enseñanza en esta complicada coyuntura. El gesto que tuvieron sus alumnos ha sido aplaudido por miles de usuarios, quienes no pudieron evitar dejar su ‘like’ y compartir esta tierna escena.