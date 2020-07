Patos bebé se acercan a perro creyendo que es su madre y protagonizan tierna escena [VIDEO]

Un video publicado en YouTube se ha vuelto viral y ha cautivado a miles de usuarios, pues muestra el momento en que un grupo de pequeños patos bebé se acerca a un perro golden retriever y se acurrucan sobre él, creyendo que se trataba de su madre. Las imágenes del tierno hecho se hicieron tendencia en redes sociales.

Diariamente se ve en YouTube, y otras plataformas de Internet, miles de videos que tienen como protagonistas a animales en todo tipo de situaciones. Algunos de estos momentos se caracterizan por ser divertidos, sorprendentes y otro completamente conmovedores, tal y como en este caso.

Bailey, un can famoso por tener su propio canal de YouTube llamado ‘This is Bailey’, tuvo por primera vez en su vida a unos patos bebé frente a él. Las pequeñas aves no tenían a su madre, pero al ver al perro creyeron que la habían encontrado. El dueño del animal decidió grabar todo el momento para luego compartirlo en redes sociales.

En el corto video que se hizo viral en YouTube se puede ver cómo Bailey se encuentra acostado sobre un sofá, mientras los patos se acercan él tímidamente. Inmediatamente el can comienza a olfatearlos, pues es la primera vez que tiene así de cerca a tantas aves.

Mira el video viral de YouTube

Pese a esto, deja que los pequeños animales se acurruquen en su pecho, ya que buscan el calor de su madre para poder dormir y esa zona de su cuerpo está cubierta de abundante pelo. Los patos se acomodan e incluso algunos no logran verse por lo cubiertos que llegan a estar al final.

El tierno clip que se hizo viral tras ser publicado en YouTube ha obtenido miles de reproducciones en cuestión de horas, generando toda clase de reacciones y comentarios entre una gran cantidad de usuarios.