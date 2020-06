Encuesta revelaría por qué algunas personas están contactando a sus exparejas durante la cuarentena

En declaraciones con el medio británico The Independent, Mike (25) contó que volvió a contactar a su exnovia debido a la pandemia del coronavirus pese a que tuvieron una ruptura conflictiva y pasó nueve meses sin dirigirle la palabra. “Volví a contactarla hace algunas semanas”, empezó contando el joven.

“No tenía idea si volveríamos a estar juntos, pero empezamos a hablar de nuevo y ha sido muy confortante, especialmente ahora que todo se siente tan extraño”, siguió contando. Si bien no es inusual que las exparejas vuelvan a retomar contacto, estas han aumentado durante el confinamiento causado por la COVID-19.

El sitio de citas eHarmony realizó una encuesta a 2.000 personas en Reino Unido, dando como resultado que una de cada cinco personas se contactó con una expareja o planea hacerlo.

¿A qué se debe esto?

El estudio arrojó que el 27 % del total de encuestados dijo que esto se debía a la imposibilidad de salir con nuevas personas, mientras que el 26 % aseguró que este acto respondía a la soledad. Por otro lado, un 24 % detalló que se debía al aburrimiento y el 22 % restante reveló que estar confinados les sirvió para reflexionar sobre sus relaciones pasadas.

Esto último fue confirmado por Mike. “Creo que el confinamiento te obliga a repensar las decisiones que has tomado, especialmente aquellas importantes que tienen que ver con tu vida amorosa”.

Un estudio en Reino Unido arrojó que un 27% de personas contactó a sus exparejas. Foto: Niusdiario

Casos similares de exparejas

Alex (27) cuenta que, desde que empezó la cuarentena, intenta no ponerse en contacto con su exnovio. “Tuve que sentarme y escribir todas las razones por las cuales terminamos, así que dejé de romantizar la relación”, declaró a The Independent. Según cuenta, fue determinante ver Normal People de BBC Three para no poder hacerlo.

“Me encontré mirando a los personajes y preguntándome si cada problema con mi exnovio fue solo un gran malentendido. Tuve que darme una bofetada y decirme: ‘Ve a leer tu diario de pensamientos’”.

Por otro lado, Sally (24) sostuvo estar en una posición similar luego de terminar una relación con su novio hace 18 meses. Al igual que Alex, viene resistiendo el impulso de volver a hablarle. “Mi cerebro irracional continúa diciéndome que lo arruiné al terminar con él. He tratado de solucionarlo todo escribiendo todo aquello que estoy sintiendo”, relató.

Terapeuta de parejas explica este fenómeno

Kate Moyle, terapeuta de parejas, se refirió a este suceso. “Es una respuesta muy humana querer cosas que no tenemos”, empezó aclarando. “Durante el confinamiento, esto es más frecuente porque podemos sentirnos solos, especialmente si estamos solteros o vivimos solos, y si empezamos a enfocarnos en relaciones pasadas, podríamos empezar a perder los aspectos positivos de convivir con uno mismo”, agregó.

La británica explicó que este sentimiento pueden llevar a romantizar y normalizar relaciones tóxicas. Debido a que no se sabe con exactitud cuándo acabará esta pandemia, las personas tienden a tener nervios en conocer a nuevas personas y se les hace tentador contactar con sus exparejas.

“No tenemos idea cuándo terminará esta pandemia, y eso nos está cambiando psicológica y emocionalmente a muchos de nosotros. Muchas personas solteras también pueden sentir nervios de tener una cita virtual, en consecuencia, volver a alguien que nos resulta familiar puede resultar más tentador, incluso si la relación no funcionó en su momento”..

La salud es un factor esencial

Por su parte, Elle Boag, psicóloga social de la Universidad de Birmingham, manifestó que estar en confinamiento con una pareja con la que no suele convivir puede ocasionar numerosas frustraciones y ansiedad, lo que puede llevar a recordar a parejas anteriores.

“Pasar mucho tiempo juntos puede llevarte a juzgar los comportamientos de tu pareja como molestos y a compararlos a los de tus antiguos compañeros”, contó.

Boag aseguró también que la salud es un factor crucial, ya que fuerza a las personas a pensar en su propia mortalidad. “Este miedo puede llevar a las personas a contactar a quienes han sido importantes para ellas en el pasado, especialmente cuando las memorias que se tienen corresponden a tiempos más libres”, asevera.

Por último, Kate Moyle le sugirió a las personas que todavía buscan ponerse en contacto con sus exparejas, que trabajen en las motivaciones propias. “Es obvio que algunos ex pueden regresar, y si realmente quieres darte una oportunidad puede valer la pena”.