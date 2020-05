Joven se disfraza de peluche gigante y le juega pesada broma a su novio [VIDEO]

Una pareja de jóvenes protagonizó una peculiar escena que ha hecho reír a miles de internautas en las redes tras ser difundida en Facebook, YouTube y Twitter. Se trata de la pesada broma que una mujer le jugó a su novio con el fin de asustarlo al llegar a casa.

El hilarante episodio quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en la sala de la casa donde vive la pareja, y no tardó en hacerse tendencia en las redes, al mostrar la graciosa reacción que tuvo la víctima de la pesada broma tras caer en el engaño de su enamorada.

En el video, que ya tiene miles de reproducciones en Facebook y Twitter, se observa el tremendo susto que se llevó el hombre, protagonista del clip viral, al pensar que el oso gigante de peluche, que le había obsequiado a su novia meses atrás, estaba ‘embrujado’. Como se ve en las imágenes, la pareja del joven se colocó dentro de peluche tras cortarlo con una tijera y se acostó en el mueble con el disfraz puesto.

Cuando el hombre llegó a casa, se encontró con el supuesto oso de peluche tumbado sobre el mueble. No le prestó importancia y prendió sus videojuegos para distraerse un momento. No obstante, segundos después, notó algunos movimientos extraños del peluche y empezó a llamar a su novia. Al ver que ella no estaba en la casa, se acercó sigilosamente al muñeco, sin imaginar que era su pareja la que estaba dentro de este y que se levantaría intemepestivamente para darle tremendo espanto.

Mira el video viral:

La grabación de la graciosa escena se viralizó rápidamente en las redes sociales, generando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de Facebook.