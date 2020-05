Cachorro aprende a nadar en una pequeña tina y miles quedan conmovidos [VIDEO]

No podrás dejar de verlo. Mediante YouTube y otras redes sociales, se hizo viral el video que deja ver a un adorable cachorro en medio de unas clases de natación a cargo de su dueño. El pequeño can se ha robado las miradas de miles de internautas, quienes no dejaron de compartir las imágenes, sobre todo alrededor de Estados Unidos, México y España.

Según señaló el portal ViralHog, el hecho tuvo lugar en Texas, Estados Unidos, y se trata de una familia que decidió aprovechar el tiempo libre durante la cuarentena para enseñarle a nadar a su pequeño cachorro.

En el patio trasero de su casa, tal como se muestra en el video de YouTube, un integrante de la familia llenó una pequeña tina y sostenía a su mascota, acercándolo poco a poco a tocar el agua. Mientras tanto, otro de ellos graba el momento que pasó a convertirse en tendencia en diferentes plataformas.

Miles han quedado más que conmovidos, pues en el clip se puede ver cómo la mascota disfruta de su momento de ‘chapoteo’ en la pequeña piscina improvisada y parece gustarle el agua. “Nuestro cachorro está practicando natación en una mini piscina en el patio trasero”, señaló el dueño del perro en sus redes sociales.

Mira el video viral de YouTube:

Finalmente, el video culmina con el momento en el que el cachorro logra poner sus patas sobre el agua e intenta practicar lo enseñado por su dueño. El tierno momento no pasó desapercibido en las redes sociales, sobre todo en YouTube, donde los videos de mascotas son de los más buscados por los internautas.

El clip fue difundido por el portal antes mencionado en su canal de YouTube y no tardó en llegar a varias partes del mundo. La escena cuenta con más de 5.000 reproducciones y otros cientos de comentarios de cautivados usuarios.