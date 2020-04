Perro se cansa de estar encerrado y sorprende a sus dueños con increíble truco para salir [VIDEO]

Para no creerlo. En Facebook se compartió un video viral que impresionó a más de un usuario. En el clip se v eía cómo un perro trepaba las rejas de su vivienda de forma ágil para escapar de sus dueños y caminar por su vecindario.

Muchas familias permanecen en sus viviendas como una medida de prevención ante el aumento de casos en el mundo por COVID-19. Esta situación evitó que los animales puedan dar sus paseos con normalidad por los parques; sin embargo, algunos no la acatan. Como un travieso can que no soportó seguir encerrado y aplicó un singular método para escapar, lo cual causó furor en Facebook.

Una pareja de esposos decidió jugar en los exteriores de su edificio junto a su adorada mascota para practicar deporte durante la cuarentena. De pronto, notaron las ganas del protagonista de Facebook por salir a la calle.

La dueña del animal sacó su cámara para grabar la divertida escena, sin imaginar que se llevaría una tremenda sorpresa. El perro aprovechó un momento de distracción para correr y, prácticamente de un salto, subir a los barrotes con ayuda de sus patas.

Tal como se observa en el video viral de Facebook, el can se mantuvo arriba por unos segundos para fijarse si había alguien por los alrededores de su hogar y con cuidado descendió para conseguir su objetivo.

Las singulares imágenes se divulgaron en una página de Facebook, donde lograron más de 10.000 reproducciones y se volvieron tendencia en cuestión de horas. Por otro lado, los usuarios aconsejaron a la pareja tener cuidado con su mascota para evitar que sufra algún accidente si se vuelve a escapar.