Perro intenta ahuyentar a rata gigante, pero se lleva tremendo susto [VIDEO]

En Facebook está causando sensación un video viral que muestra el momento exacto en que un perro intenta ahuyentar a una rata gigante que se metió a la casa de su dueño, una tarea muy complicada, ya que el roedor no quería abandonar el lugar y demostró su furia. Gracias a las redes sociales, las imágenes se volvieron tendencia en México, España, Estados Unidos, entre otros países.

ViralHog, la página de Facebook que publicó el video, reveló que las imágenes fueron grabadas por el dueño del perro que se llevó una gran sorpresa al ver que una rata gigante había ingresado a su casa. Aunque tenía un gato, el hombre pidió a su can que ahuyente al roedor.

Como podrás apreciar en las imágenes, que superaron los 1.8 millones de reproducciones en Facebook, el perro empieza a ladrarle a la rata para que esta se asuste y se vaya. Sin embargo, el gigantesco roedor se muestra desafiante en todo momento.

Si te fijas bien en el video, el perro persiguió a la rata gigante por casi toda la casa y en ningún momento esta muestra interés por escapar. Todo lo contrario, en muchas ocasiones el can se asustó por la ferocidad de la rata.

“Que terrible experiencia, no me gustaría vivir una así”. “En el campo suelen haber roedores de ese tamaño”. “Pobre perro, hizo todo lo posible pero no pudo ahuyentarla”, son algunos de los comentarios que los usuarios de Facebook hicieron en el video viral.