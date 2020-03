No tenía pareja para el baile de graduación y decidió bailar con una silla [VIDEO]

El video de un peculiar ensayo de baile no tardó en hacerse viral a través de YouTube. Se trata de un estudiante de 18 años que no tenía pareja para la graduación, por lo que su profesora le asignó un extraño acompañante para practicar la coreografía. La grabación no ha parado de tener reproducciones en diversas redes sociales.

El baile de graduación es uno de los momentos más esperados por los adolescentes que culminan sus estudios de colegio. Y tras meses de preparación, los estudiantes deben tener una pareja para esa noche. Sin embargo, un jovencito que se quedó sin compañera se vio en la obligación de practicar con una silla.

Lars Entino, de 18 años, tenía la esperanza de encontrar una pareja hasta antes que fuera la fecha del ansiado baile, por lo que accedió a practicar solo hasta que llegue a él la persona que lo acompañaría en esa noche especial.

En el video subido a YouTube por uno de sus compañeros, se aprecia al joven siguiendo la coreografía al pie de la letra, junto al resto de sus amigos. Su creatividad no tuvo límites y una silla fue el reemplazo perfecto ante la ausencia de una pareja de baile.

El hecho ocurrió en una escuela de Filipinas, donde el adolescente cursaba el último grado de instrucción escolar.

Tras la publicación del video en YouTube, el joven recibió cientos de comentarios de halago, así como mensajes en los que se expresaba la solidaridad de los usuarios. Muchos de ellos resaltaron su creatividad, además del buen humor que le puso a la situación.

A pocas horas de haber sido colgado el clip en YouTube, alcanzó más de 90 000 reproducciones, así como cientos de comentarios que animaron al joven a seguir actuando de manera positiva.