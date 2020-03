¿Ves al pez oculto entre pulpos?: el nuevo reto visual que no podrás superar [FOTOS]

Miles de usuarios de Facebook han quedado enfurecidos con una curiosa imagen viral, puesto que en ella se puede ver un complejo ‘reto visual’ que casi nadie ha podido superar con éxito pese a los múltiples intentos que se haga por resolverlo. Si bien a primera vista parece algo sumamente sencillo, lo cierto es que tiene un nivel de dificultad mucho más alto del que se piensa.

¿En qué consiste? Lo único que debes hacer con esta imagen de Facebook es observarla por unos 20 segundos y, en ese tiempo, ubicar a un travieso pez bebé que se ha escondido entre pulpos rojos. Si te parece un ‘juego de niños’, estás totalmente equivocado ya que gran cantidad de personas que intentó superarlo solo consiguió un dolor de cabeza al hacerlo. ¿Quieres hacer la prueba? Sigue leyendo para conocer todo al respecto.

Los ‘retos visuales’ se han vuelto muy populares en Facebook. Cada vez aparecen muchos más y con un nivel de dificultad superior. Una reciente publicación nos revela un nuevo challenge que consiste en encontrar a un pequeño pez que se ha ocultado entre varios pulpos.

¿Quieres intentar ubicarlo? A continuación, te dejamos la imagen completa para que tú mismo puedas poner a prueba tu agudeza visual. Recuerda que deberás superar esta prueba en solo veinte segundos.

Desliza las fotografías para conocer más sobre este ‘reto visual’ de Facebook, el cual ha puesto a prueba a miles de usuarios. Foto: thedudolf.blogspot.com

Si no has podido superar este ‘reto visual’ de Facebook, posiblemente necesites practicar un poco más. Este tipo de ejercicios no hacen otra cosa que agudizar tus sentidos. Aquí te dejamos la solución para que veas dónde está oculto este escurridizo animal marino.

La solución

Te pedimos que revises la galería ubicada en la parte superior de esta publicación. En ella podrás encontrar la imagen viral de Facebook, donde además verás un círculo de color azul. En dicho punto se encuentra el lugar exacto en el que este travieso pez se ha escondido.

Si aun así no logras ver al pez, sigue deslizando las imágenes para visualizar la imagen extendida y en ella finalmente hallarás la respuesta a este complejo ‘reto visual’ de Facebook. ¿Qué te parece? Pon a prueba la agudeza visual de tus amigos y comparte esta publicación en tus redes sociales. Recuerda que deberán superar la prueba en solo 20 segundos o menos.

