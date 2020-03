Tierno cachorro muestra su sonrisa para que una familia decida adoptarlo [VIDEO]

Un tierno video encantó a los internautas, ya que en el se ve a un tierno cachorro sonriendo ante la cámara para que una persona puede adoptarlo. El usuario de Facebook grabó la curiosa reacción del can y la colgó en su cuenta. La historia del pequeño ‘Burreaux’ no tardó en hacerse viral en redes sociales por la carga emotiva de su historia.

Muchos son los animales que se encuentran en abandono y tienen la suerte de ser atendidos en albergues que les dan abrigo, mientras encuentran un nuevo dueño. Este fue el caso del ‘Burreaux’, un perro que vive en un refugio de Estados Unidos, y ha logrado enternecer a la familia que llegó al recinto y a miles en redes sociales.

En el video se detalla cómo el pequeño animal da vueltas sobre su cama dentro del refugio y trata de convencer al hombre que lo graba, que lo lleve con él y su familia a un nuevo hogar.

Los usuarios de Facebook no tardaron en reaccionar ante la tierna mirada y astucia del animal. “Si no aplica para este niño, me lo voy a perder. Es precioso”, alegaron. Inmediatamente las personas preguntaban si el cachorro ya había sido adoptado, ya que todos expresaban que querían llevárselo a sus casas para cuidarlo y darle una nueva familia.

En el video publicado en Facebook se observa cómo la familia que llegó hasta el lugar, quedó emocionada con la tierna reacción del animalito y el niño se animó a darle palabras de cariño. Ante lo cual el can seguía jugando y saltando por todas partes.

El video recibió miles de comentarios y la publicación alcanzó más de mil reacciones en Facebook. Sin embargo, el pequeño cachorro aún no ha encontrado un nuevo hogar.