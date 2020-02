Chofer toca claxon a perro que caminaba en medio de la pista, can se enoja y lo mira desafiante [VIDEO]

En TikTok está causando sensación un video viral protagonizado por un simpático perro que caminaba en medio de la pista y que se enojó cuando un chofer le tocó el claxon para que se mueva. La insólita reacción del can se volvió tendencia en las redes sociales y miles de personas en Estados Unidos, México y España, no pudieron parar de reír después de verla.

El material audiovisual, que tiene miles de reproducciones en TikTok, fue grabado en una calle de Estados Unidos por un joven que conducía su automóvil sin problemas hasta que se encontró con un simpático perro que no lo dejaba avanzar, así que decidió tocarle el cláxon para espantarlo.

Como podrás apreciar en el video, que tiene más de 547 000 ‘Me gusta’ en TikTok, el joven empieza a grabar al simpático animal luego de tocarle el cláxon. Aunque al comienzo el perro no reacciona con el ruido, finalmente decide dar la media vuelta y mirar muy desafiante al conductor.

Para sorpresa del chofer, el perro no solo lo miró de mala forma, sino que también se paró en dos patas, como si estuviera buscándole pelea. Esto hizo reír al chofer que no dudó en subir el video a TikTok, donde no tardó en volverse tendencia en otras redes sociales.

El joven que iba dentro del vehículo dejó de molestar al perro, pero no perdió la oportunidad de compartirle a sus amigos el video que ha provocado la risa de miles de cibernautas en TikTok, YouTube, Facebook, entre otras redes sociales donde el viral es todo un éxito.

Si todavía no ves el video que está dando que hablar en TikTok, entonces no dudes en revisar las imágenes de nuestra galería, tan solo debes deslizar la foto principal hacia la izquierda. Si eres amante de los animales, sobre todo de los perros, no puedes perderte el viral por nada del mundo.