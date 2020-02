Ni flores ni bombones: las mejores frases ‘anti’ San Valentín para este 14 de febrero

Joyas, bombones, flores, ropa y más. En este día de San Valentín, muchas personas alrededor del mundo gastarán una gran cantidad de dinero para sorprender a sus parejas.

Sin embargo, existe gente que considera el popular 14 de febrero como una fecha que promueve el consumismo y no tanto el amor. Si eres de los que piensan de esta manera o pasarás el día de los enamorados de forma independiente, te recomendamos reflexionar sobre algunas de estas frases.

Frases ‘anti’ San Valentín para decepciones amorosas

- ''El hombre y la mujer han nacido para amarse; pero no para vivir juntos. Los amantes célebres de la historia vivieron siempre separados'' (Noel Clarasó).

- “Alguien me dijo una vez que en el momento en el que te paras a pensar si quieres a una persona, ya has dejado de quererla para siempre” (Carlos Ruiz Zafón).

- “La amistad siempre es provechosa; el amor a veces hiere” (Séneca).

- “Cuando no somos capaces de encontrar la tranquilidad en nosotros mismos, es inútil buscarlo en otra parte”(François de la Rochefoucauld).

Un estudio realizado en España por el instituto IPSOS, reveló que el 30% de las personas es infiel. Créditos: Money.

Frases ‘anti’ San Valentín para solteros

- ''Los enamorados tienen el 14 de febrero y los solteros tenemos 364 días para festejar'' (Anónimo).

- ''Me siento orgulloso de ser soltero, porque a pesar que ha llegado San Valentín y no tengo a nadie para compartir el amor, tengo un mundo entero para amar''. (Anónimo).

- ''Al diablo el amor. Seré la tía guapa y borracha de la familia'' (Anónimo).

- ''No puedes depender de otra persona para ser feliz, pues ninguna relación te dará la paz que tú no hayas creado en tu interior’ (Buda).

- ''El día en que una mujer pueda amar, no desde su debilidad sino desde su fuerza, no para escapar de sí misma sino para encontrarse sino para afirmarse, ese día será para ella como para los hombres una fuente de vida y no de peligro mortal’' (Simone de Beauvoir).

Muchas personas pasarán San Valentín solteras y con amigos. Créditos: Pinterest.

Frases ‘anti’ San Valentín sobre el consumismo

- ''Feliz día de la falta de imaginación, del consumismo orientado y arbitrario, y de la interpretación manipulativa y superficial del amor'' (Anónimo).

- ''Día de San Valentín: supuesto día de los enamorados donde solo se ve consumismo, al que algunas personas se empeñan en llamar ‘amor’'' (Anónimo).

. ''No me acostumbro a ese mundo de cosas caras, personas baratas y sentimientos en liquidación'' (Ita Portugal).