Perro con discapacidad logra dar sus primeros pasos y miles de usuarios se conmueven al verlo [VIDEO]

Quedarás conmovido. Mediante la popular plataforma de Facebook se dio a conocer un nuevo video viral que ha enternecido a cientos de usuarios en las redes sociales, debido a que capta el preciso momento en el que un pequeño cachorro da su primer salto a pesar de solo haber nacido con tres patas.

El alentador video dio la vuelta al mundo, pues fue compartido por miles de cibernautas, sumando así más de 3 millones de reproducciones la plataforma de Facebook. Las imágenes son virales y se volvieron tendencia en países como Estados Unidos, México y España. ¿Ya las viste? Aquí las compartimos contigo.

La cuenta encargada de compartir el video fue la famosa @weratedogs en la plataforma de Twitter, la cual se dedica a publicar material audiovisual de perros alrededor del mundo. El nombre del pequeño cachorro es Brewski y vive en la ciudad de Nueva Jersey en los Estados Unidos, junto a su querida familia.

Brewski nació solo con tres patas, patología que no es común en la mayoría de perros; sin embargo, esto no le ha impedido disfrutar su vida diaria y desarrollarse como un perro común. El video fue grabado cuando el can tenía tan solo semanas de nacido y capta el preciso momento en el que da su primer salto, acompañado de los vítores de sus dueños.

Actualmente, el can es de mayor tamaño y sus dueños comparten su día a día en su cuenta de Twitter. Aquí te dejamos el video de Facebook para que veas este lindo logro; además, no olvides revisar nuestra galería de fotos en la parte superior de la nota para conocer más sobre este conmovedor can.