AMLO: los memes que ha dejado la eliminación de los puentes festivos [FOTOS]

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador causó revuelo en las redes sociales luego de anunciar que presentará para el próximo ciclo escolar un proyecto para poner fin a los puentes festivos (fines de semana largos). El objetivo es que las fechas festivas históricas se celebren en su día.

El mandatario precisó que los cambios serían a partir de julio pues ya inició el actual calendario escolar, pero afectará las próximas fechas del 16 de septiembre Día de la Independencia de México y el 20 de Noviembre que se celebra el inicio de la Revolución.

Señor Presidente si sabe que los puentes hacen que la economía avance. La gente sale de viaje, paga casetas, se hospeda, sale a comer... ¡Matemáticas hijo! #ConLosPuentesNo pic.twitter.com/0She4tf8z9 — Nahum Chow (@nahumshow) February 5, 2020

Andrés Manuel López Obrador hizo énfasis que su propuesta solo busca fortalecer la memoria cívica: “Sé que es polémico, pero considero que el que no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. Sí hay un diablito en las redes sociales que está aquí arriba: diles que te vas a reelegir, que vas a rifar el avión, no no fue el diablito, sino que de veras debemos fortalecer nuestra memoria histórica".

Las redes sociales por supuesto que no se hicieron esperar y con hilarantes y creativos memes han puesto en tendencia el hashtag #ConLosPuentesNO criticando la propuesta de AMLO.

Desde Los Simpson, Bob Esponja, el Gallo Claudio y hasta personas desconocidas se han convertido en los personajes para graficar la incomodidad de los mexicanos por la iniciativa que junto a la rifa del avión presidencial no echarán de menos en su memoria al sexenio de AMLO.