Regresan a casa y encuentra el terrible desastre que ocasionó el perro en su ausencia [VIDEO]

Un video compartido en Facebook se ha vuelto viral y ha sorprendido a miles de usuarios, pues muestra el momento exacto en que una pareja regresa a su casa tras un largo día de trabajo y se topan con el desastre que había provocado su perro. El curioso hecho no tardó en hacerse tendencia en diversas redes sociales.

Una pareja de novios se había ido a trabajar, como lo hacían diariamente, sin imaginar que al regresar a su hogar se llevarían la sorpresa de su vida al ver la ocurrencia que había tenido su mascota. La curiosa escena fue grabada y posteriormente publicada en Facebook y otras plataformas de Internet.

En los primeros segundos del video que se hizo viral se puede ver cómo ambos ingresan a su casa y ven un enorme agujero en la parte inferior de una de las puertas. El can, al escuchar a sus amos llegar, inmediatamente atraviesa el hoyo y va corriendo hacia ellos.

El hombre completamente enojado con el desastre causado por su mascota le pregunta “¿Qué has hecho?” en repetidas ocasiones. El perro, completamente indiferente a los regaños que está recibiendo, se acerca a ambos moviendo su cola de felicidad y en busca de caricias. Sin embargo, la pareja, completamente ofuscada, lo ignoran

Mira el video viral de Facebook

Esta curiosa grabación publicada en Facebook ha obtenido miles de reproducciones en cuestión de horas, generando todo tipo de reacciones entre gran cantidad de internautas.

Algunos de los comentarios destacados del video de Facebook fueron: “Si yo llego a mi casa y encuentro una travesura así de mi perro, no sé qué haría”, “Eso les pasa por haber dejado encerrado al pobre perro. Él no tiene la culpa, los culpables son los dueños”, “El can solo quería pasar al otro lado, pero como le dejaron cerrada la puerta…”, entre otros.