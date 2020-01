Peruano llega a votar, encuentra a su esposa con amante y arma un escándalo [VIDEO]

Un hombre protagonizó un bochornoso incidente esta mañana en los exteriores de la Institución Educativa Javier Heraud, de Trujillo, cuando acudió a votar al mencionado colegio y encontró a su novia con otro hombre. El incidente quedó registrado en un video que se ha hecho viral en las redes tras ser difundido en Facebook.

Conexión Norte es la página de Facebook que compartió el video del singular episodio, en el que se ve al hombre reclamándole a su pareja por haberlo engañado.

“Ahora, estás saliendo tú con él… Te he dado todo lo que has querido y así me pagas. Le voy a decir a mi suegro y mi suegra. Te voy a quitar a mi hija, vas a ver…”, le grita el hombre a una mujer, quien, finalmente, se sube a la motocicleta de su acompañante.

Como se ve en la publicación de Facebook, que se difundió esta mañana y que ya tiene más de 9000 reproducciones, tres policías resguardaban al sujeto mientras le reclamaba a su pareja, para evitar que el escándalo se salga de control.

Según indicó el medio local que compartió la grabación en su página de Facebook, el hombre estaba saliendo de sufragar cuando vio a la madre de su hija con otro en una motocicleta.

Pese al escándalo que armó al hombre afuera del centro educativo, y que llamó la atención de otras personas que llegaban y salían del local de votación, la mujer, quien le habría sido infiel, no hizo nada para detenerlo o enfrentarlo, y solo atinó a subirse a la motocicleta de su acompañante.

Como era de esperarse, las imágenes no tardaron en hacerse viral en las redes, generando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de Facebook, quienes compartieron el video lamentando este tipo de sucesos en un evento tan importante para el país.