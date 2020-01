Gato pone a prueba paciencia de monje budista que termina perdiendo la concentración [VIDEO]

Un travieso gato ha provocado la risa de miles de personas en Facebook, luego de que apareciera en un video poniendo a prueba la paciencia de un monje budista que se encontraba meditando y que perdió la concentración. Gracias a las redes sociales, las imágenes se viralizaron en varios países, como México, España y Estados Unidos. ¿Pudiste verlas? Aquí te las dejamos.

ViralPress, la página de Facebook que publicó el video, reveló que este curioso incidente ocurrió el pasado 01 de enero de 2010 en la ciudad de Bangkok, en Tailandia, cuando un grupo de monjes budistas se encontraban rezando en un evento al aire libre.

De acuerdo a la publicación, que tiene miles de reproducciones en Facebook, los monjes budistas que vestían su tradicional túnica naranja se encontraban meditando y cantando oraciones sobre un escenario, cuando de pronto apareció un gato que empezó a molestar a uno de los religiosos.

Una persona del público se percató de la presencia del gato y no dudó en sacar su celular para grabar la travesura del minino. Aunque el monje budista trataba de no perder la concentración, finalmente no puede continuar meditando y empieza a acariciar al travieso felino.

“Ese gato es demasiado travieso”, “El monje estaba por llegar al Nirvana, pero el gato se lo impidió”, “No he podido aguantar la risa con esto”, son algunos de los comentarios que los usuarios de Facebook hicieron en este video viral que es tendencia en redes sociales.

El material audiovisual que es viral en redes sociales ha tocado el corazón de miles de personas en Facebook, especialmente de aquellas que son amantes de los animales, quienes no dudaron en compartirlo con sus amigos. ¿Ya lo viste? Aquí te lo dejamos.