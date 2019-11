Zarigüeyas bebés quedan huérfanas y son adoptadas por simpática perra | Fotos [VIDEO]

Una gran sorpresa se llevaron miles en Facebook, luego de enterarse que una simpática perra adoptó a unas zarigüeyas bebés que quedaron huérfanas, luego de que su madre fuera atacada por un can callejero y falleciera. La historia se viralizó en las redes sociales, sobre todo en México, España y Estados Unidos, y miles de cibernautas se conmovieron al leerla.

Stephanie Maldonado, la joven que compartió esta conmovedora historia en Facebook, reveló que había encontrado a cuatro zarigüeyas bebés abandonadas. La muchacha llamó a un grupo de rescate animal, pero ellos les dijeron que no tenían espacio y no podían cuidarlas, así que no tuvo más remedio que llevar a los pequeños mamíferos a su casa.

Según contó la joven, cuando encontró a las zarigüeyas sus ojos aún no estaban abiertos, así que tenían pocos días de haber nacido. La muchacha tenía sus dudas sobre si los pequeños mamíferos sobrevivirían, ya que no tenían atención maternal, para su sorpresa, su mascota ocupó el lugar de la madre fallecida.

Pretinha, como se llama la mascota de Stephanie, es una perrita muy adorable que no dudó en cuidar a las zarigüeyas bebés como si fueran sus propios cachorros.

“Es muy agradable ver todo el cuidado que tiene con ellos, lamiéndolos todo el tiempo, y acurrucándose con ellos”, comentó Stephanie Maldonado en Facebook.

Como podrás apreciar en las imágenes, que han conmovido a miles en Facebook, las pequeñas zarigüeyas trepan en la espalda de Pretinha como lo harían con su madre y parece que la perrita no se hace problemas.

La joven reveló en Facebook que espera que las zarigüeyas crezcan sanas y fuertes para poder devolverlas a su hábitat natural. Si deseas ver las fotos de esta conmovedora historia, entonces no dudes en revisar nuestra galería, deslizando la imagen principal hacia la izquierda.