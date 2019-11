Niña protagoniza divertida discusión con su papá para evitar que salga [VIDEO]

“¿Me vas a dejar salir?, ¿me vas a dejar salir o no?”. Esta es la frase que se le escucha decir a un padre de familia al principio de un video que ha causado furor en Facebook, al mostrar la divertida escena que protagonizaron un papá y su pequeña hija cuando el primero estaba alistándose para ir a trabajar.

El gracioso momento quedó registrado por la mamá de la niña protagonista del clip, quien se encargó de compartir las divertidas imágenes en Facebook.

En el video, que ya tiene más de seis millones de reproducciones en Facebook, se observa al papá terminándose de colocar la camisa para ir al trabajo, mientras su pequeña hija, quien aún no sabe hablar, parece reclamarle con balbuceos para impedir que este salga de la casa.

“Como que no. Para eso trabajo, para mantenerlos, para darle todo, y ahorita me dice que no puedo salir”, le refuta indignado el padre a la pequeña, mientras esta, desde la cama, le responde con balbuceos y con graciosos gestos y ademanes de molestia. Una curiosa conducta que hace reír al papá, quien continúa el singular altercado con la niña indicándole que, de todas maneras, él se irá.

“¡Mi madres!, es una pinche hora, no más”, le dice el papá a la menor, quien mueve la cabeza y estira sus brazos en una clara señal de indignación por lo que está diciendo el hombre.

Mira el video viral:

La hilarante escena no tardó en hacerse viral en las redes, desatando diversas reacciones y comentarios por parte de los usuarios de Facebook, quienes compartieron las imágenes comparando la singular actitud de la niña con la de sus pequeñas hijas.